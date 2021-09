Questo sabato mattina l’argomento “Stupro a La Fazenda” è stato tra i più commentati su Twitter. Secondo le accuse dell’attento popolo dei social, il cantante Nego do Borel, avrebbe tentato di fare sesso forzato con Dayane Mello, visibilmente stordita dall’alcol di alcune ore prima.

I video che circolano sui social mostrano il momento in cui Dayane Mello avrebbe chiaramente detto a Nego do Borel di smetterla, tuttavia il cantante avrebbe continuato a insistere per avere un rapporto sessuale con lei.

I fan de La Fazenda 13 hanno espresso tutto il loro sostegno nei confronti di Dayane accusando l’emittente di aver cancellato commenti e video per “insabbiare” la cosa.

Dopo l’intervento di Rosalinda Cannavò e Giulia Salemi, anche Sonia Lorenzini si è espressa sul caso:

Io non so cosa stia succedendo, non capisco e non mi tornano come a tutti voi tante cose. Non vedo Dayane bene, dalle immagini di ieri ancora peggio sembra completamente inconsapevole ma è tutto assolutamente fuori controllo, non riesco nemmeno a capacitarmi del fatto che una produzione televisiva possa permettere tutto questo che è accettabile.

Sto cercando di mettermi in contatto con la famiglia… Ma sta roba va fermata.