Anche ieri sera a La Fazenda la produzione del reality show ha organizzato una festa per fare bere i concorrenti, Dayane Mello compresa. Sul web, da ore, si parla di stupro in diretta da parte di Nego Do Borel dopo i ripetuti approcci andati male.

Stupro a La Fazenda? Dayane Mello vittima del suo aguzzino

Anche l’account ufficiale di Dayane è intervenuto: “Questo è inaccettabile! Dayane completamente incosciente e senza alcuna facoltà delle sue azioni. Niente lo giustifica! Verranno presi i provvedimenti necessari con immagini, video, interventi e azioni di tutto ciò che abbiamo visto non appena riusciremo a metterci in contatto con i responsabili”.

Isso é inaceitável! Dayane completamente inconsciente e sem nenhuma faculdade de suas ações. Nada justifica! As devidas providências serão tomadas com imagens, vídeos, falas e ações de tudo que vimos assim que conseguirmos entrar em contato com os responsáveis. — Dayane Mello 🍷 (@daymelloreal) September 25, 2021

Fate uscire immediatamente Dayane Mello da quel posto maledetto, ve ne prego. Dopo gli appelli dei fan, sono scese in campo anche Giulia Salemi e Rosalinda Cannavò.

Perdonaci, Dayane. Tu stavi urlando da giorni e nessuna delle persone intorno a te ti ha ascoltata. Hanno preferito il silenzio. Se esiste una giustizia in questo mondo, coloro che devono pagare pagheranno. Perdonaci, se puoi. Abbiamo fatto il possibile. ESTUPRO NA FAZENDA — Rosmello quotes. (@SGOwnsMySoul) September 25, 2021

L’appello di Rosalinda Cannavò

Un individuo che approfitta delle precarie condizioni di una donna PALESEMENTE UBRIACA come lo definite voi? IO STRONZ* (e sono fin troppo educata). Come definite ciò che è accaduto ieri sera per l’ennesima volta a Dayane? Ma come si può continuare a far finta di nulla facendo passare tutto questo come un inizio di flirt? Sono schifata ma soprattutto molto preoccupata.

Giulia Salemi lancia l’appello su Twitter

Per favore chi gestisce questo profilo fate qualcosa!!! Siamo arrivati a parlare di stupro?! Non stanno tutelando Dayane in quel programma e siamo tutti preoccupati per lei! Perché poi quel pervertito non è ancora uscito? Aiutate Dayane contattate la produzione!