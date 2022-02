Nel bel mezzo della puntata di ieri del Grande Fratello Vip, Lorenzo Amoruso ha creato una nuova dinamica fuori dalla spiatissima Casa, spiazzando il web. L’ex calciatore ha infatti voluto mandare un messaggio sulla moglie Manila Nazzaro, annunciando di volersi prendere del tempo per riflettere.

Qualcosa in Manila Nazzaro non sarà andata a genio al compagno Lorenzo Amoruso, che ha sentito il bisogno di annunciarlo sui suoi social, Twitter e Instagram, prima di calarsi nel silenzio.

Un colpo di scena in pieno stile Alex Belli che ha colpito anche l’ex Vippona Stefania Orlando, la quale è intervenuta attraverso le sue Instagram Stories criticando aspramente Lorenzo Amoruso:

Cosa non ci si inventa pur di avere addosso un occhio di bue o per cercare di creare interesse nel pubblico e un po’ di empatia per la tua donna!! Alex Belli insegna!