Anche la stampa chiede Varrese fuori dal Grande Fratello

Massimiliano Varrese, dentro la Casa del Grande Fratello, ha esagerato troppe volte nei confronti di Beatrice Luzzi. E così, oltre al pubblico, anche la stampa chiede la sua squalifica.

Mario Manca, penna della versione web di Vanity Fair, ha scritto un approfondito focus proprio sull’atteggiamento tossico che Varrese sta attuando ormai da mesi nei confronti di Beatrice Luzzi:

Massimiliano Varrese, e questo lo abbiamo scritto già un po’ di tempo fa, al Grande Fratello sta esagerando perché sembra non avere il senso della misura.

Vanno bene, per carità, le antipatie personali che, tra l’altro, sono la linfa vitale dei reality show, ma da qui a confezionare frasi come «Beatrice ha il male in corpo» e «Chiamiamo l’esorcista» ce ne passa.

«Sale sul groppone del maschio e gli vuole mangiare la testa. Ma sa cosa succede se trova il maschio sbagliato? Il maschio si rigira e fa così…».

Sorvolando sul fatto che il contenuto di queste parole sembra assolutamente eccessivo, visto e considerando che Beatrice Luzzi non ha ucciso nessuno e non è certo una mantide religiosa, il dubbio è solo uno: perché il Grande Fratello non si è mai dissociato da parole così cariche di odio e di rabbia?