Alex Schwazer troppo duro con Grecia Colmenares, al punto da far scattare il rischio squalifica. Lo sportivo, nelle passate ore ha usato un comportamento che, secondo le nuove linee guida del Grande Fratello potrebbe essere considerato poco consono al contesto. Ma cosa è successo esattamente?

Alex Schwazer aggressivo con Grecia Colmenares: cosa è successo

L’atteggiamento di Alex Schwazer, tra i nominati di questa settimana, ha fatto particolarmente indignare il popolo social, che ha assistito ad una scena inaspettata. Oltre ad assistere ai suoi allenamenti quotidiani, Alex non ha avuto interazioni degne di nota, e forse non è stato proprio un male.

Le volte in cui ha interagito, anzi, ha sempre regalato momenti piacevoli, ma questa volta durante un confronto con Grecia Colmenares avrebbe esagerato e non poco. Per questo sarebbe finito al centro delle polemiche sui social, dove in tanti hanno chiesto la sua squalifica.

Nel dettaglio, mentre chiacchierava in giardino con Fiordaliso e Grecia, se l’è presa con quest’ultima adottando un atteggiamento esagerato ed aggressivo. Al centro del dibattito, l’atteggiamento di Massimiliano Varrese nei confronti di Heidi. Rivolgendosi a Fiordaliso, ha riferito cosa aveva detto la 26enne:

Adesso te lo spiego io. “Perché è arrabbiato con me“, ha detto lei.

“Poi tu attacchi lui dicendo che è sempre arrabbiato”, ha aggiunto lo sportivo rivolgendosi a Grecia, che a sua volta ha cercato di replicare. A quel punto però Alex l’ha intimata a stare zitta in modo aggressivo: “Stai zitta. Parlo io e poi tu rispondi“, ha aggiunto il gieffino, avvicinandosi all’attrice con fare minaccioso.

Un atteggiamento che non è stato per niente apprezzato sul web e sul quale probabilmente si tornerà proprio nel corso della puntata di domani.