Fedez, dopo l’esibizione delle cover di ieri sera sul palco di Sanremo 2023, ha sganciato una bomba niente male in diretta streaming con Trash Italiano. Il marito di Chiara Ferragni ha accusato Anna Oxa di essere una maleducata per un atteggiamento avuto nel corso delle prove generali.

C’era una scaletta, una scaletta di artisti che doveva fare le prove. Lei è arrivata ed ha saltato la scaletta. Noi eravamo lì ad aspettare da due ore, c’erano altri artisti prima che stavano aspettando, lei è arrivata ed ha saltato la fila. È stata veramente maleducata, ero molto tentata dal dirglielo. Poi l’ho vista e ho lasciato perdere però è un comportamento… Domani lo saprà? Posso dirti, non me ne frega un ca**o, non ci si comporta così.

Pronto il lungo intervento di Milly Milano, manager di Anna Oxa, che ha svelato come sarebbero andate le cose:

Fedez? Non entriamo in merito alla strumentalizzazione delle notizie. La stampa o lui lasciano il tempo che trovano. Avrebbe potuto comprendere le cose approfondendo e chiarendo. Non sappiamo se parte da lui la storia o da chi potrebbe servirsene come divulgatore. Se si parla delle prove, la signora Oxa per scaletta doveva provare alle 17. Siamo arrivate alle ore 15.50, come sempre in anticipo.

Ci è stato detto che c’era un ritardo e che comunque entro le 18.30 le prove sarebbero dovute finire per tutti Per motivi logistici. Ci è stato riferito che avevamo 8 persone davanti a noi (per le prove), dopo due ore che aspettavamo mancavano ancora 5 persone. Così, abbiamo chiesto come fosse possibile che solo 3 avessero fatto le prove, nell’arco di quel tempo.

Ci hanno consigliato di spostarci nella red room perché probabilmente passavano avanti altri artisti che si trovavano li. Considerato che la signora Oxa doveva ritornare in hotel per cenare, prendere l’antibiotico (per la febbre che ha avuto), prepararsi e ripartire per Sanremo è stato chiesto, visto che comunque aspettavamo da 2 ore, se poteva provare. È stato detto di sì ed ha provato. A Fedez non l’ha nemmeno visto.

Perché Fedez da persona perbene non ha chiesto alla signora Oxa e magari avrebbe evitato questa esposizione che non nobilita nessuno? Poi se è una notizia come quella con Madame per far lavorare gli opinionisti. Non entreremo in merito a tante cose, per il momento se non per spiegare, solo i fatti, a difesa dei diritti della dignità della persona.

Magari Fedez non dovrebbe prendersela con la signora Oxa perché non ha rapporti con lei, ma con chi eventualmente non avesse avuto rispetto in base ai suoi criteri di valutazione, nei suoi confronti.

Non è che la signora Oxa entra direttamente in scena. Non capiamo il suo problema, non c’era nessuno che poteva approfondire per non farlo sentire ignorato tanto da (non sappiamo se è vero), permettersi di aggredire l’onore e la reputazione di una persona?