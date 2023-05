Una delle novità della nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2023 è rappresentata dalla presenza dello Spirito dell’Isola. Si tratta della voce che si rivolge agli spettatori del reality di Ilary Blasi e che ha preso il posto della voce precedentemente affidata a Maurizio Modica. Dietro lo Spirito dell’Isola, quest’anno c’è la voce di Ermanno De Biagi.

Di chi è la voce dello Spirito dell’Isola?

Il compito di calarsi – seppur solo con la voce – nel nuovo personaggio dell’Isola dei Famosi 2023 è stato affidato a Ermanno De Biagi. E’ lui lo Spirito dell’Isola. Ma chi è? Uomo di grande talento, oltre ad essere stato un cantautore, ha una laurea in filosofia ed un passato da idraulico.

Nel suo curriculum vanta anche una carriera di attore e teatrante. Ha lavorato in diverse serie televisive sia per Mediaset che per Sky. Per il grande schermo ha avuto dei ruoli anche in produzioni internazionali come “The Core” e “The American”; ha recitato anche in “Pasolini – La verità nascosta”. A teatro è stato protagonista, con Vanessa Scalera, della produzione “Dall’alto di una fredda torre”.

Lo Spirito dell’Isola rappresenta la vera novità di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Il suo compito è quello di riassumere i temi principali della settimana che ci siamo lasciati alle spalle e drammatizzare in maniera sintetica quelli che possono essere i temi principali della nuova puntata.