Eccezionalmente di martedì sera, oggi 2 maggio andrà in onda la terza puntata dell’Isola dei Famosi 2023, in onda come sempre su Canale 5 e condotta da Ilary Blasi, con la presenza in studio di Enrico Papi e Vladimir Luxuria. Cosa vedremo nel nuovo appuntamento in diretta dall’Honduras insieme ai naufraghi e all’inviato Alvin?

Isola dei Famosi 2023: nuovo naufrago, le anticipazioni della terza puntata

Questa sera conosceremo il nome del nuovo eliminato dell’Isola dei Famosi 2023, ma in compenso ci saranno non poche novità. A quanto pare per il momento tutto sembrerebbe essere confermato rispetto alla presenza di Enrico Papi, dopo le indiscrezioni su una presunta maretta con la conduttrice Ilary Blasi.

Asia Argento è prontissima ad approdare in Honduras (lo sbarco è avvenuto nei giorni scorsi) per una sorpresa alla sorella Fiore Argento, naufraga dell’edizione. L’attrice e regista romana sarà anche protagonista di una prova che potrebbe portare ai naufraghi, in caso di vittoria, ad un importante premio per la loro sopravvivenza.

Nel corso della terza puntata dell’Isola non mancherà poi una sorpresa molto toccante per Simone Antolini, compagno di Alessandro Cecchi Paone ed in gara in coppia con il giornalista.

La vera sorpresa sarà però rappresentata dall’arrivo di un nuovo naufrago che sarà pronto per iniziare la sua avventura all’Isola dei Famosi. Un ingresso che potrebbe influire sui già fragili equilibri tra le tribù.

Ovviamente conosceremo anche il nome dell’eliminato: chi lascerà Cayo Cochinos tra Fiore Argento, Nathaly Caldonazzo e la coppia formata da Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini?