La sorella di Nikita interviene contro il GF Vip: “Disonesti con i concorrenti!”

Jessica, sorella maggiore di Nikita Pelizon, ha commentato su Twitter le ultime dinamiche del Grande Fratello Vip, accusando la produzione del reality show di “disonestà nei confronti dei concorrenti”.

Perché continuate a farle sentire solo una campana e state continuando a non permettere ne a me, ne al team. ne all’avvocato di venire a parlare con lei per metterla davanti alla verità.

Devo ammettere che non pensavo che foste così disonesti nei confronti dei concorrenti.

Non ho intenzione di mettermi contro nessuno, semplicemente è giusto che si rendano conto che tutti stanno facendo confronti o ricevono chiarimenti e invece a Nikita mostrano solo una parte delle cose.

Per esempio perché ieri non le hanno fatto vedere come Wilma sparla di lei? Non ce l’ho con gli autori, vorrei semplicemente un chiarimento, perché le fanno vedere le cose solo in parte?

Ieri tutti dolci con il video di Wilma e Daniele e non le hanno mostrato come Wilma la massacra alle spalle per gelosia…