C’è un proverbio che dice: “Non svegliare il cane che dorme” e, nel caso di Luciano Punzo calza a pennello. Antonella Fiordelisi stava sparlando di lui e il discorso è stato intercettato dal diretto interessato dopo essere uscito dal confessionale.

Antonella Fiordelisi crede che Luciano Punzo sia ancora fidanzato con Manuela Carriero nonostante sostenga il contrario.

Punzo ha perso totalmente la pazienza smascherando la “dottoressa” con Wilma, Alberto e Sarah:

L’unica che era forse impegnata fuori era solo lei. Che una sera che le parlai a letto, le ho detto che si era lasciata solo per entrare qua, per complicità. E lei ha detto: ‘mettiamo caso, pure se fosse…’. No, è così e lei non se l’aspettava e non sapeva più cosa dire.

Lui è venuto qui a dire la verità e il padre ha fatto scacco matto ma ha fatto bene, per il suo lavoro… perché deve fare questo. L’amore va e viene mentre pensa al suo futuro adesso.

Purtroppo però la merd* prima o poi sale sempre a galla e non deve giudicare me perché non sa un cazz*. Il padre di Antonella ha ragionato bene, se lui non veniva, Antonella non stava neanche con Edoardo.