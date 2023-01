La sorella di Daniele Dal Moro interviene sui social e denuncia un atteggiamento tossico del fandom. A quanto pare, alcuni Oriele (fan della ship formata da Oriana e Daniele) avrebbero bloccato un aereo indirizzato solamente all’ex tronista perché convinti che la frase potesse essere contro la venezuelana.

Per questo motivo, Michela, sorella minore di Daniele Dal Moro, è intervenuta su Twitter con una serie di commenti giustissimi contro gli atteggiamenti tossici di alcuni utenti:

Carissimi #Oriele, so che non siete tutti così, ma una parte già troppo ampia del fandom sta avendo dei comportamenti folli e inadeguati. Un consiglio: scremate e combattete gli account malsani, non giovano a nessuno, anzi, sporcano i percorsi.

E adesso eccomi leoni, sono qui, sfogatevi e fatemi capire esattamente cosa avete che non va #Oriele. Visto che ci siete spiegatemi anche perché avete segnalato l’aereo. Attendo vostre.

Io non contesto le critiche e i giudizi, fanno parte del gioco. Mi riferisco a insulti pesanti, minacce e segnalazioni insensate.

Non commento quasi mai. Ma negli ultimi giorni non ho visto I VARI fandom dissociarsi o arginare comportamenti irrispettosi, quindi mi sono sentita di dire la mia. Anche tacere sempre a volte è sbagliato.

Se io dovessi mettermi a segnalare tutte le cose che leggo e che mi fanno arrabbiare non finirei più.

L’aereo non era per screditare Oriana. Posso dirvi esattamente la frase e la spiegazione. Conosco bene il gruppo che lo organizza: un gruppo di fan ristretto e fedele, che segue Daniele da tempo.

L’aereo non era assolutamente conto Oriana.