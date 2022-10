Michela Dal Moro, chi è la sorella di Daniele del Grande Fratello Vip

Michela è la sorella minore di Daniele Dal Moro, attuale concorrente del Grande Fratello Vip. La giovane era già andata a fargli una sorpresa quando nel 2019 aveva partecipato all’edizione “nip” condotta da Barbara d’Urso.

Durante la prima esperienza televisiva di Daniele Dal Moro, l’ex tronista aveva ricevuto anche una lettera da parte dei genitori scritta direttamente dal padre (che lo aveva molto commosso):

Daniele, ti seguiamo sempre e abbiamo sentito che racconti di aver avuto tanti problemi. Noi sappiamo quello che hai attraversato ma ora dimenticati dei fantasmi passati, nella vita non si guarda mai indietro. Pensiamo che questo Grande fratello ti sia stato utile per capire che ce la puoi fare da solo. Potrai comunque sempre contare su di noi, che siamo orgogliosi di te. Ora avanti con serenità, non ti preoccupare di nulla. Ti vogliamo bene, mamma e papà.