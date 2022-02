Stanotte Alessandro Basciano e Sophie Codegoni hanno litigato facendo innervosire la maggior parte dei concorrenti presenti nella Casa del Grande Fratello Vip. E se per molti il “motivo” della discussione risiedeva in un complimento ad Antonio Medugno, pare che in realtà non sia così.

Sophie sfotte Antonio Medugno? “E’ brutto si ritocca le foto!”

Alessandro non si sarebbe arrabbiato con Sophie perché lei pensa che Antonio sia carino, ed anzi, a tal proposito la Codegoni ha anche affermato che il tiktoker è un “bello che non balla” e si ritocca troppo le foto.

Basciano, sfogandosi con Soleil, così come riportano i colleghi di Biccy, avrebbe vuotato il sacco sulla presa in giro di Sophie nei confronti di Medugno:

Ora anche io le smaschero. Sophie e le altre due in camera sotto le coperte dicono cattiverie su uno dei nuovi ragazzi arrivati. Hanno detto ‘oddio in foto e in video è bellissimo, sembra un dio greco e dal vivo è l’opposto. Proprio non sembra la stessa persona’. Sì, l’hanno detto più volte che è brutto dal vivo e che si modifica tutto nelle foto. Poi si lamentano che Gianluca e Antonio non fanno nulla, hanno detto ‘sono arrivati come belloni che dovevano fare chissà cosa e invece sono mosci’. Questo stanno ripetendo da giorni. Sophie hai detto che Antonio è proprio un cess*, hai proprio usato quel termine. Hai detto che modifica tutte le foto e che qui è brutto e lo dicevate tu e le tue amiche.

Sophie ha cercato di giustificarsi correggendo il tiro:

Io ho detto che nelle fotografie è bellissimo, nella realtà un po’ meno. Diciamo che secondo me non ha carisma, non sa di nulla. Dal vivo rende meno probabilmente. Il succo però è uno che non ‘balla’, più che un giudizio sull’aspetto fisico. Poi parli tu che vuoi farti Delia? Me l’hai detto in camera che non vedi l’ora di farlo. Quindi direi che è più grave quello che hai detto a me, rispetto che le mie parole su Antonio.

Se devo dirvi la mia, quando guardo le foto di Medugno lo riconosco perfettamente. Di contro, faccio un po’ più fatica con gli scatti di Sophie: voi che ne pensate?