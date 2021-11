La serata di ieri nella Casa del Grande Fratello Vip per Sophie Codegoni e Alex Belli è stata ricca di confidenze. E così, dopo i rispettivi baci a Soleil Sorge (uno dice di non aver sentito nulla e l’altra un po’ meno…), l’ex tronista ha parlato pure di Gianmaria Antinolfi.

Pensa che Soleil mi ha spiegato che lei ha questo sarcasmo con lui perché fuori da qui lui ha lo stesso livello suo di sarcasmo, quindi non è una cosa cattiva ma sono due persone che scherzano in maniera sarcastica che è una maniera di divertirsi che a me piace. Perché qua dentro non lo tira fuori? Perché la posizione vittimistica piace sempre.

C’è qualcosa di meglio di un carattere fragile? Di una persona che viene isolata e che può passare da vittima? Quella è la carta vincente ma lo è se è vera. Se tu vuoi fare a tutti costi la vittima io lo vedo e mi arrabbio. Una persona fragile che non ha forza e personalità non riesce a risponderti in determinati modi.

Quindi in realtà tu sei una persona che qui dentro noi non abbiamo visto ed è qui che io mi arrabbio e divento stronz*.