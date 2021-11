E se Alex Belli dice di non aver sentito niente baciando Soleil Sorge, forse Sophie Codegoni non la pensa nello stesso modo. Secondo gli amici di Twitter, infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne non perde mai l’occasione per poter parlare del loro avvicinamento.

Sophie parla del bacio con Soleil: “L’avrei fatto anche alle due del pomeriggio”

Sophie, infatti, si è pentita di aver evidenziato si potesse trattare di un gioco perché avrebbe voluto sottolineare l’assoluta normalità di un bacio tra donne (esternazione giustissima). E così, confrontandosi in sauna con Alex Belli ha aggiunto:

Dovevamo ridere invece e spiegare che stavo facendo un bacio hollywoodiano che era un gioco, che l’avremmo fatto da sane, che l’avremmo fatto alle due del pomeriggio. Ed invece lasciandola ambigua mia madre penserà: ‘Questa era ubriaca e si è baciata Sole’… Questa è l’unica cosa che cambierei, la frase dopo il bacio. L’ho detto nel momento del video: ‘Ehhh… la festa!’. L’avrei fatto anche senza festa. Sole pure peggio: ‘Ha detto che non era in lei”. Che vuol dire? Abbiamo sbagliato, abbiamo voluto fare una battuta che non faceva ridere, sembrava una verità ma non lo era. Quindi c’è questa… purtroppo dopo sei consapevole.

Ecco i VIDEO.

No, ma vuole che sua madre pensi che il limone dato a Soleil non gliel’ha dato perché ubriaca, anzi, glielo avrebbe dato soprattutto da sobria.#gfvip

pic.twitter.com/C5bEWWEZJO — Sophie sta fissando Soleil? (@SapphieVip) November 8, 2021