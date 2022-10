Mancano poco più di due mesi alle vacanze di Natale ma già emergono le prime indiscrezioni sul GF Vip. Oltre allo stop del doppio appuntamento settimanale, con la messa in onda solo al lunedì in prima serata, almeno fino a dopo le festività di Natale e Capodanno, una delle opinioniste, tra Sonia Bruganelli e Orietta Berti, salterà alcuni appuntamenti.

Sonia Bruganelli sarà assente per alcune puntate: quando e perché

Sarà Sonia Bruganelli la grande assente di 2 o 3 puntate del Grande Fratello Vip. A svelarlo durante Casa Pipol è stato il giornalista Gabriele Parpiglia che in merito, riprendendo le parole della moglie di Bonolis ha spiegato:

Un po’ lo aveva fatto capire la stessa Sonia Bruganelli quando è stata ospite Adriana Volpe: Sonia salterà 2-3 puntate sotto il periodo natalizio perché non rinuncia a stare con i figli. Già uno, Davide, gioca a Trieste, Adele credo che tra poco andrà a studiare fuori e Silvia vuole i suoi fratelli a casa e quindi non rinuncia ai figli e questo lo ha voluto mettere in chiaro prima di ogni cosa.