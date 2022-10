Nei giorni scorsi era trapelata la notizia secondo la quale il GF Vip 7, dal prossimo 10 novembre, avrebbe rinunciato al doppio appuntamento settimanale per andare in onda solo di lunedì. Il motivo sarebbe legato alla programmazione Rai che schiererà i Mondiali di calcio contro i quali l’azienda Mediaset non avrebbe intenzione di competere.

GF Vip, quando riprenderà il doppio appuntamento

La notizia dello stop del doppio appuntamento settimanale del GF Vip, avanzata da Novella 2000, è stata confermata in queste ore a Casa Pipol dal giornalista e autore Gabriele Parpiglia, il quale ha dichiarato:

Ci sono dei rumors che si intrecciano in rete, diamo l’ufficialità: il Grande Fratello Vip da metà novembre andrà in onda almeno fino a gennaio – per poi riprendere con doppio appuntamento – solo il lunedì. Fino a Natale e Capodanno, per poi riprendere con il doppio appuntamento.

Per una notizia confermata, ne emerge una interessante e del tutto inedita che ha a che fare con la durata del reality. Come riportava TPI in concomitanza con la partenza della settima edizione del GF Vip, il termine del programma era stato fissato a lunedì 26 dicembre ma, come spesso accaduto anche in passato, non era stato escluso un allungamento qualora i risultati in termini di ascolto fossero stati positivi.

Alla luce della conferma relativa allo stop del doppio appuntamento ed alla ripresa da gennaio con le due puntate settimanali, dunque, è facile capire come si sia deciso già per il prolungamento. E sempre le indiscrezioni alla vigilia del GF Vip 7 lasciavano presagire una durata record dell’edizione che potrebbe vedere la messa in onda della finale a maggio-giugno: sarà davvero così?