Alla vigilia della puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri, Sonia Bruganelli è stata la protagonista di una doppia intervista, sia su R101 in Facciamo finta che, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri che su Casa Chi. In entrambe le occasioni la moglie di Paolo Bonolis ha svelato se sarà presente nella prossima edizione del GF Vip in qualità di opinionista.

Sonia Bruganelli parla del suo ruolo al GF Vip e del possibile vincitore

Nel corso dell’intervista radiofonica ripresa dalle colleghe di IsaeChia.it, Sonia Bruganelli ha ribadito che non la rivedremo nella prossima edizione del Grande Fratello Vip nei panni di opinionista:

No, non lo rifarò! Sarò sempre grata ad Alfonso per avermi scelto, però mi rendo conto che se cerco di parlare di altri argomenti tipo di libri e di altre cose non gliene frega niente a nessuno, ormai tutti mi chiedono solo di Alex e Delia, ci vorranno due anni prima che io possa parlare di qualcos’altro.

La Bruganelli ha anche svelato chi, secondo lei, vincerà la sesta edizione del reality:

Alla fine vincerà Lulù. La mia speranza sarebbe Soleil, di lei ho sempre apprezzato il volersi mettere in gioco e siccome so che lei è così, so che è rimasta fedele a se stessa, anche ai suoi difetti.

Su Lulù, in particolare, l’opinionista ha aggiunto: