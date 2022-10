Nella settima puntata del GF Vip è stato riservato ampio spazio al caso Mark Caltagirone, l’inesistente fidanzato di Pamela Prati. La Vippona ha finalmente avuto modo di fornire la sua versione completa dei fatti, che tuttavia non ha pienamente convinto le due opinioniste, Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

Sonia Bruganelli e Orietta Berti all’attacco contro Pamela Prati

I dubbi dopo il racconto di Pamela Prati sull’affaire Mark Caltagirone non si sono fatti attendere anche in studio, dove ad intervenire sono state Sonia Bruganelli ed Orietta Berti. Entrambe hanno portato a galla una serie di incongruenze che hanno fatto scoppiare a piangere la Prati.

L’attacco di Orietta è stato duro. L’opinionista l’ha incalzata a raccontare tutta la verità:

La realtà supera di gran lunga la fantasia. Il mio cuore può dirti che sì, che sei stata travolta, ma la mia mente mi dice ancora no. Perché penso che la verità non la sapremo mai. Sei una donna intelligente, dimmi, chi sono queste persone che ti hanno raggirato? Io non ho mai trovato nessuno che mi abbia raggirato.

Pamela non è rimasta in silenzio, ma anzi ha ribattuto:

E allora tutte le donne che vengono truffate e si tolgono la vita? L’intelligente sei solo tu? Vi dovete vergognare perché quello che ho detto è la verità e posso provarlo e lo sto provando. Siete tutti premi Nobel voi.

Ad intervenire è stata quindi Sonia Bruganelli che ha aggiunto:

Noi ti stiamo dando il beneficio del dubbio, ci dovresti dire grazie invece di fare tutta questa scena. Lei non può avere quest’atteggiamento nei confronti delle persone. Pamela io non sono aggressiva, ma ti sto dicendo che se ti facciamo notare delle piccole incoerenze, non devi reagire così.

Ad intervenire nel corso della serata anche l’avvocato della showgirl: