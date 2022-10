Il Prati Gate è più vivo che mai, Pamela Prati parla di Caltagirone al GF Vip

Il Prati Gate si arricchisce di nuovi colpi di scena. Pamela Prati, nel corso della diretta del Grande Fratello Vip, ha sviscerato nuovi colpi di scena su Mark Caltagirone e la storia fake che ha vissuto circa quattro anni fa.

Pamela Prati parti proprio dall’inizio e racconta come ha “conosciuto” Mark Caltagirone, in un ristorante dove spesso andavano molti personaggi dello spettacolo:

Poi il famoso “Buona primavera” scritto via social:

Mark Caltagirone si rifiutava di farsi vedere da Pamela Prati:

Ci scrivevamo 24 ore su 24, dormivamo insieme, facevamo l’amore al telefono. Però mi faceva sempre sentire in colpa, io lo bloccai per 10 giorni per la gelosia. Mi diceva che il bambino soffriva se vedeva le mie foto scollata.

Anche Alfonso Signorini è stato vittima di una truffa amorosa con Simone Coppi (vi dice niente quest’altro nome?):

Dopo il primo figlio Sebastian, arrivò anche Rebecca che voleva fare la ballerina:

Mark mi scrisse una sera, lei aveva perso i genitori in un incidente. Mi propose di adottarla, dissi subito di sì. o non volevo andare da Mara Venier, ma menomale che sono andata perché sono libera, non so che fine avrei fatto. Ringrazio Dio tutti i giorni, io volevo togliermi la vita. Non ce la facevo più, hanno architettato tutto per distruggermi, mi hanno portato via dei soldi. Minacciavano la mia famiglia, mi dissero che aveva avuto un infarto e avevo io la colpa.