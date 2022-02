Sonia Bruganelli insieme ad Adriana Volpe, dallo scorso settembre ricopre il ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip. Cosa ne pensa Maurizio Costanzo della moglie di Paolo Bonolis? Il noto giornalista è stato chiamato ad esprimersi tra le pagine dell’ultimo numero del settimanale Nuovo.

Rispondendo come di consueto alle mail dei lettori di Nuovo, Maurizio Costanzo ha detto la sua sul ruolo di opinionista di Sonia Bruganelli, aspramente criticato da una lettrice che l’ha definita poco adeguata al compito che svolge nel reality di Alfonso Signorini e definendola “piena di sé ed acida”.

Dopo aver letto la mail della lettrice e spettatrice del Grande Fratello Vip, però, il consorte di Maria De Filippi ha preso le difese della Bruganelli commentando:

A me non sembra sia parsa così come lei la descrive.