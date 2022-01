Katia Ricciarelli è stata spesso al centro della bufera durante questa edizione del Grande Fratello Vip. C’è chi l’ha definita una privilegiata e chi ha desiderato ardentemente la sua eliminazione dopo i numerosi scivoloni. In realtà la cantante lirica, tra immunità varie, non è mai finita neppure in nomination.

Katia Ricciarelli, cosa pensa Maurizio Costanzo

Proprio Katia Ricciarelli è stata tirata in ballo da una lettrice di Nuovo nell’ambito della rubrica curata dal giornalista Maurizio Costanzo. Una lettrice di Modena, come riportato da LaNostraTv, ha manifestato il suo disappunto per l’atteggiamento avuto dalla Vippona:

In passato hanno espulso e redarguito per una parola di troppo. Non si sa perché a lei venga concesso tutto. Hanno già deciso di farla vincere?

Maurizio Costanzo dopo aver letto la missiva, non ha potuto con ammettere qualche scivolone di Katia Ricciarelli commentando: