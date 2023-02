Sonia Bruganelli mette like ad un tweet contro Tavassi ma il web non ci sta: ecco perché

A poche ore dalla nuova puntata del GF Vip, che andrà a sfidare coraggiosamente la terza serata del Festival di Sanremo 2023, una buona fetta del popolo web se la prende con Sonia Bruganelli. Cosa ha combinato di così grave l’opinionista per venire accusata da una buona fetta di fan del GF Vip?

Sonia Bruganelli, il like al tweet contro Tavassi

Nelle ultime ore Sonia Bruganelli è stata taggata in un video in cui Edoardo Tavassi viene accusato di essere un bullo circondato dai propri “adepti” e di fare terra bruciata attorno ad Antonella. Chi sostiene tali tesi ha chiesto espressamente dei seri provvedimenti nei confronti del Vippone. Ed a quanto pare anche Sonia sarebbe d’accordo.

L’opinionista, infatti, ha messo il proprio like al tweet contro Tavassi, ribadendo quindi ancora una volta la sua difesa in favore di Antonella Fiordelisi, sua “protetta” e che continua a rendere immune di settimana in settimana.

Se i Donnalisi sono contenti di questa reazione da parte della Bruganelli, augurandosi “grandi cose” soprattutto in vista della puntata di oggi del Grande Fratello Vip, i fan degli Incorvassi non sarebbero affatto concorsi ed ovviamente hanno espresso tutto il loro disappunto nei confronti di Sonia.

In particolare c’è chi si è domandato come mai la Bruganelli si fosse esposta ancora una volta contro Tavassi ed a favore di Antonella ma non avesse detto nulla, ad esempio, sul comportamento di Attilio sul quale stasera potrebbero essere davvero presi dei provvedimenti.

Che la #bruganelli interpretasse il ruolo del bastian contrario era chiaro, ma arrivare a mettere like a post ridicoli come questo è assurdo… Non è bullismo, è un gruppo di persone stanche di mesi con #antonella la provocatrice. @SBruganelli #gfvip pic.twitter.com/SkMCaYPRkt — la_cricri ♈🇪🇺 (@mel_cri) February 9, 2023

No vabbè ma complimenti alla signora Bruganelli, per esaltare la sua protetta definisce gli altri dei bulli. Quanta oggettività e professionalità eh 🙂

E comunque lo schifo vero l’ho visto in puntata la settimana scorsa.

Ciao #incorvassi pic.twitter.com/CDMwzptm9J — Lizzie (@LeeinMart) February 9, 2023