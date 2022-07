Sonia Bruganelli si “lamenta” per l’inizio anticipato del Grande Fratello Vip

Dal prossimo 12 settembre farà il suo esordio la settima edizione del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini. Come racconta TvBlog.it, l’amministratore delegato di casa Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, ha presentato in anteprima alla stampa i nuovi palinsesti tv confermando la presenza di Orietta Berti e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste.

Grande Fratello Vip 7 inizia prima del previsto: Sonia Bruganelli commenta

I reality hanno una forza devastante, facciamoceli piacere. Il Grande Fratello Vip quest’anno batterà ogni record di durata, se mi sente Alfonso Signorini (ride, nd).

I nuovi futuri coinquilini sono avvisati, dunque. Se la passata edizione del reality più spiato d’Italia è andato avanti per sei lunghi mesi, l’edizione numero 7 potrebbe andare ben oltre. Dopo il Natale, quindi, i Vipponi si ritroveranno a festeggiare anche la Pasqua nella spiatissima casa di Cinecittà?

Nel frattempo, Sonia Bruganelli si è “lamentata” su Instagram dell’inizio anticipato perché, come ben sapete, il GF Vip potrebbe partire addirittura il 12 settembre invece che il 19 come si era detto all’inizio.

“Sempre prima?”, ha commentato l’opinionista.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi)

Guarda Sonia, secondo me, ci potresti pure ripensare: sei sicura di voler stare tutto questo tempo in televisione per commentare dei tizi che non conosci girovagare dentro le quattro mura di una Casa?