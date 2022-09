Carolina Marconi ha commentato negativamente il matrimonio di Giaele De Donà. Durante la diretta del Grande Fratello Vip di ieri sera, Sonia Bruganelli ha preso le difese della vippona arricchita.

Dopo la puntata, Carolina Marconi si è confrontata con Pamela Prati, lamentandosi dell’atteggiamento di Sonia Bruganelli, così come riportano gli amici di Biccy.it:

Sonia ha sparato a zero, non mi ha fatto neanche parlare. Sì hai visto quello che ha fatto e come mi ha attaccata? Non esiste dai. A me sta cosa che ha fatto Sonia non mi è piaciuta proprio, è stata fuori luogo. Mi ha attaccata così senza sapere nulla. Non sapeva che io sono stata tutto il tempo a cercare di capire Giaele e darle consigli. Perché così Sonia fa risultare che io sono la bigotta della situazione e lei no.

Se Sonia mi ha attaccato è perché non sapeva tutto. Cioè che Giaele mi ha detto che l’amore libero è lei a volerlo e non il marito. Se tu fai soffrire una persona non è amore. Lei lo costringe a fare questa cosa di coppia. Ci sono i video, il marito dice che piange.

Sì mi ha proprio detto che lui sta soffrendo di questo. Mi ha detto che è lei che vuole stare sei mesi con lui e sei mesi lontana. In una confessione oggi è crollata e mi ha proprio specificato che lui non ce la fa più e che è lei che porta avanti questa coppia aperta. Perché io non voglio che passi che io l’attacco e faccio branco contro di lei. Se io parlo è perché so delle cose che Sonia non sa… tutto qui!