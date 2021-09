Qui parte la ship, attenzione. Tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge c’è della malizia e un po’ di vibrazioni saffiche nell’aria: cosa sta succedendo nella Casa del Grande Fratello Vip?

Nascono le #Solphie: Soleil Sorge e Sophie Codegoni stanno flirtando?

Sophie Codegoni ha scherzato con Soleil Sorge, ipotizzando un innamoramento nei suoi confronti. La risposta dell’influencer italo americana non è tardata ad arrivare e sta facendo impazzire l’internet assetato di dinamiche:

Io non so se riusciró a resistere ad una Sophie che mi corteggia.

Su Twitter sono ufficialmente nate le #Solphie e non vediamo l’ora di scoprire come andrà avanti: saffiche del mondo, uniamoci per dare loro la spinta giusta per limonare nella Casa del GF Vip tra un massimo di 72 ore, grazie.

sophie: immagini nasce un amore tra me e te

soleil: io non so se riusciró a resistere ad sophie che mi corteggia SOCORRO 👀❤️ pic.twitter.com/xZdb8uPKb0 — andrezza 🍷🍎 (@andrezzacj) September 29, 2021

Basta. Per me l’unica ship possibile e tra Soleil e Sophie.

Il resto è tutto in più #gfvip pic.twitter.com/tTiOAGmfRX — •🧡•Hydrangea•💚• (@BeraBera_) September 24, 2021

sophie:”noi dobbiamo far innamorare gli altri”

benissimo allora fai innamorare immediatamente soleil di te #gfvip pic.twitter.com/LyFjfIJrMI — d (@eristicando) September 26, 2021

Soleil che cerca Sophie dicendo: “Dov’è la mia bionda?” (e Clarissa rosica da morire) Nel linguaggio di Sole “la mia bionda” indica che si sta affezionando a lei!❤️#GFVIP — Greta 🌺 (@wilmington_girl) September 28, 2021