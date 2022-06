Soleil Sorge dopo l’Isola, le naufraghe ne parlano: “E’ antipaticissima…”

Soleil Sorge è sbarcata all’Isola dei Famosi insieme a Vera Gemma, regalando una prima serata indimenticabile. Dopo il suo rientro in Italia, le naufraghe hanno parlato di lei, da Marialaura De Vitis a Mercedesz Henger (con la quale ci sono già stati dei precedenti…).

Marialaura De Vitis ha svelato di essersi ricreduta su Soleil avendola conosciuta durante La Pupa e il Secchione Show: “E’ stata molto carina con noi e anche con m. A me piace tanto lei. – riporta Biccy – Io ho cambiato idea su di lei tempo fa e sono felice di essermi ricreduta. Oggi mi ha confermato che avevo ragione ed è carinissima”.

Mercedesz Henger invece non è stata clemente:

Ti piace? Ho visto che è stata carina, diciamo che magari a piccole dosi è così. Comunque a me no, non è mai piaciuta, oggi sì, ma solitamente quando la vedo la trovo molto antipatica. Se fosse com’è stata oggi non sarebbe male. Però solitamente non è così e mi sta antipaticissima.