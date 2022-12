Soleil Sorge ha scatenato varie reazioni tra i Vipponi nella Casa. Come sappiamo l’influencer è stata chiamata – insieme a Pierpaolo Pretelli – a sostituire Sonia Bruganelli, attualmente in vacanza. Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, dopo la puntata, si sono dilettati in una imbarazzante imitazione.

Soleil Sorge, la reazione all’imitazione dei Donnalisi

A quanto pare i Donnalisi non avrebbero preso benissimo gli interventi sempre molto precisi e puntuali della Sorge e la loro reazione è stata quella di cimentarsi in una infantile imitazione dell’influencer.

In diverse occasioni, nelle passate ore, i Donnalisi si sono divertiti imitando l’accento di Soleil e coinvolgendo nello scherno anche la coinquilina Nikita Pelizon.

Edoardo.D, Luca e Antonella che prendono per il culo il modo di parlare di Soleil e Nikita. Soleil li ha smerdati ieri in diretta, a loro questa cosa non va giù e quindi iniziano a fare questo. SONO IMBARAZZANTI 🤡#gfvip #SoleArmy #incorvassi #nikiters pic.twitter.com/QfJ1h0MlT5 — soleilandia🎄 (@sisonokevin) December 27, 2022

Ovviamente il siparietto non è passato inosservato su Twitter dove Soleil ne è venuta a conoscenza commentando così l’imitazione dei Donnalisi:

Qualcuno spieghi loro che hanno 30 anni.

Nel corso dell’imitazione sarebbe intervenuta anche Dana Saber, la neo Vippona entrata nella Casa proprio grazie alla neo opinionista (che ne avrebbe parlato a Signorini durante una cena). La Sorge a questo punto avrebbe preso le distanze anche da lei:

LOL e fu così che anche io mi dissociai da Dana. In bocca al lupo geni del male.