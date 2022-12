A smascherare Luca Onestini non sarebbe stata solo Soleil Sorge, sua ex fidanzata ed attuale sostituta opinionista del GF Vip. Nelle passate ore alcuni Vipponi si sono confrontati su quanto avvenuto nell’ultima puntata e, nello specifico, sullo scontro tra Nikita e Luca.

Secondo Davide Donadei e Antonino Spinalbese, infatti, Luca Onestini avrebbe un piano ben preciso. I due concorrenti sosterrebbero, dunque, la tesi di Soleil:

Uno come Onestini non farebbe mai fuori Nikita perché è l’unica cosa che ha aperta, fidati che la cerca la cosa sua.

Davide ci avrebbe visto lungo ed anche Antonino avrebbe una sua idea a tal proposito:

Io non sono scemo. Se una persona entra qui e si avvicina a Nikita e George… Con lui per avere un rapporto è complicatissimo, io ci ho provato in tutti i modi. Se tu entri e lo stressi dalla mattina alla sera e gli chiedi andiamo di qua o di là, è un ragazzo talmente buono… Queste attenzioni qua gli piacciono. Ma secondo te, dai, ma di che cosa parliamo? Certo che lo fa perché sa cosa pensa il pubblico fuori. Infatti quando Soleil diceva ‘sei il re del reality’, non è un insulto, ma sapienza. È anche molto intelligente, ha studiato, è laureato.