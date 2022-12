Sonia Bruganelli svela se ha litigato con Giulia Salemi al GF Vip

Sonia Bruganelli, intervistata tra le pagine di Chi Magazine, ha rilasciato una lunga intervista parlando del Grande Fratello Vip ed i suoi attuali concorrenti. L’opinionista ha anche chiarito cosa è successo con Giulia Salemi durante la diretta, quando si era sentita “colpita” dalla regina dei social.

Orietta per me è stata una scoperta. È accogliente, non ha bisogno di superarti e io cerco di far emergere il suo lato divertente. Giulia Salemi non la conoscevo e, quando era nella Casa, non ho mai nutrito enorme simpatia , invece mi rendo conto che è una ragazza volitiva che merita di andare avanti in questo mestiere perché sarà sempre più brava e attenta.

L’opinionista ha parlato pure dei concorrenti del GF Vip, a cominciare da Antonino e Antonella:

Antonino? Non riesco a decifrarlo, ma penso che il Gf Vip stia facendo un grande lavoro per lui, uscirà come un playboy. Non mi incuriosisce, lo vedo con tutte queste ragazze intorno e, a volte, mi fa tenerezza. Visto che l’ha avuto Belen, lo vogliono tutte per diventare come lei.

Con Antonella all’inizio ci siamo scontrate perché d’impatto è respingente, però riconosco in lei una fragilità enorme e una volontà di essere ciò a cui ha sempre ambito.

Lei può fare questo e solo questo: arrabbiarsi, provocare, parlare ininterrottamente, piangere, lasciare, riprendere. Presume che sia la carta giusta, ma non lo sarà mai: lo è ai fini del reality, non credo che sarà costruttivo per la sua carriera.