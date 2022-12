Giulia Salemi, retroscena Signorini e previsione su Ginevra e Antonino

Giulia Salemi, intervistata tra le pagine di Chi Magazine, ha parlato del suo nuovo ruolo al Grande Fratello Vip, svelando un retroscena sulla scelta di Alfonso Signorini e cosa ne pensa del rapporto tra Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese.

Mi ha confessato che nel 2018, al mio primo Gf Vip come concorrente, non mi sopportava. Due anni dopo mi ha richiamata e, adesso, mi ha voluta per i social. Lui osa, sperimenta, dà fiducia ai giovani: quanti hanno provato a introdurre una postazione social e ci sono riusciti?

Ogni volta che Alfonso mi ha cercato la mia vita è cambiata: la prima volta come concorrente, e ho conosciuto Pierpaolo, la seconda come voce dei social. È una relazione che cresce conoscendosi.

Proprio per la stima che Alfonso nutre nei suoi confronti, le aveva chiesto di sostituire Sonia Bruganelli:

Ne sono onorata e so che anche Sonia era d’accordo, ma poi mi sono detta: “Sono la bastarda con il tablet, la voce del web, non ha senso cambiare ruolo per due puntate”. E così hanno preso Pierpaolo e Soleil.

Poi il parere sui concorrenti, a cominciare da Antonino Spinalbese e Antonella Fiordelisi:

Antonino è oggettivamente uno dei protagonisti e come tale divide. Penso che sia un bravo ragazzo, solo che non si è giocato al meglio le carte perché lo sciupafemmine stanca, doveva portare fino in fondo l’interesse per Ginevra e non è bello come ha trattato Oriana, l’ha fatta sentire usata. Il web ama i Gintonic e sono convinta che, una volta uscito dalla Casa, si metteranno insieme.

Antonella? Lei come Antonino, è una protagonista molto utile al gioco, ben venga il suo essere impulsiva, anche se non condivido tre quarti dei suoi comportamenti. Qualcuno ha paragonato la sua storia con Edoardo alla mia con Pierpaolo, ma è diverso: non godevo nel fare ingelosire Pier, lei ha un approccio differente, gode nel provocare anche le donne.