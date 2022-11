Soleil Sorge conduce con Pierpaolo Pretelli il GF Vip Party. Tra una intervista e l’altra, l’italo americana ha commentato Edoardo Tavassi e Luca Onestini che parlavano proprio di lei.

Ed infatti, Edoardo Tavassi nella Casa del Grande Fratello Vip ha svelato di provare una grande attrazione per l’ex vippona, confermando questa cosa anche dopo averla vista all’Isola dei Famosi:

A me esteticamente mi fa morire. Soleil a me mi fa impietrire. Quando ho fatto il GF Vip Party io ero impietrito perché mi piace un botto. Tra i miei sogni erotici c’è Scarlett Johansson, Megan Fox e Soleil che ha tutte le caratteristiche che cerco in una donna, lei nemmeno mi guarda.