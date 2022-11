Inevitabile battibecco tra Cristina Quaranta e Soleil Sorge al GF Vip Party. La conduttrice dello show ha tirato in ballo il “caso” Carolina Marconi e la dichiarazioni sugli ormoni e, proprio per questo motivo, la ex concorrente del Grande Fratello Vip ha perso la pazienza.

Cristina Quaranta e Soleil Sorge litigano in diretta: “Non andremo mai d’accordo”

Non era una battuta, assolutamente no. Era un dato di fatto. Io e Carolina siamo molto amiche. Se finisco capisci. Perché tu hai avuto tua madre, io ho avuto mio fratello. Ti posso garantire che so cosa vuol dire fare la chemio e fare le terapie. Carolina dal primo giorno che è entrata in casa è la prima a dire ‘Quando perdo la pazienza non sono dovrai sgridarmi. Ma devi capire che se io faccio una terapia di ormoni che vanno in up e down questo è quello che mi può capitare’. Quindi la frase è partita da lei e non è assolutamente infelice.

Soleil ha deciso di replicare:

Io sono stata in grado andare oltre e non ti ho augurato del male nonostante io abbia mia madre ancora in cura e ancora ha problemi come tante altre persone in cura contro il cancro. E non bisognerebbe scherzarci su.

“Forse non hai visto la puntata. Se siamo qui e devi attaccarmi tutto il tempo… Scusa, mi sembra di sì. Continui a dire che stavo ridendo. Noi non andremo d’accordo. Edoardo e Alberto hanno sbagliato”, ha precisato la Quaranta.

