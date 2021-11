Soleil Sorge e Delia Duran si conoscevano prima del Grande Fratello Vip? A poche ore di distanza dalla dichiarazione d’amore di Alex Belli, che ha svelato di essersi innamorato della sua coinquilina, arriva una presunta bomba.

Soleil Sorge e Delia Duran si conoscevano prima del GF Vip?

Soleil e Delia si conoscevano prima del GF Vip! – scrive Amedeo Venza nel suo profilo di Instagram – Qualche settimana prima dell’inizio del reality le due promettenti attrici di Centovetrine 2.0 erano a cena insieme a Ciccio Pasticcio e un noto manager di agenzia milanese. Smontato ufficialmente il teatrino!

In questo caso, secondo le segnalazioni del web, “Ciccio Pasticcio” sarebbe Fabrizio Corona (considerato come l’artefice dei principali teatrini in Casa).

