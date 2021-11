Manila Nazzaro contro le sorelle Selassiè: “Voi di vip non avete niente, ringraziate se siete qui!” – VIDEO

Le sorelle Selassiè sono state le protagoniste assolute della puntata di ieri del Grande Fratello Vip. Dopo essere state attaccate da chiunque, il colpo di grazia lo ha regalato Manila Nazzaro parlando degli scontri generazionali della Casa.

Manila Nazzaro contro le sorelle Selassiè: “Voi di vip non avete niente!”

Dopo tutti questi discorsi, io ho chiuso dicendo che questo si chiama Grande Fratello Vip, e voi di Vip non avete niente. Quindi ringraziate già che siete qui. Pretendendo pure di rimanere a discapito di altre persone come noi, perché siamo vecchi. Ma che discorso è?

Jessica, Lulù e Clarissa hanno alle spalle una sola esperienza TV.

Solamente la maggiore delle sorelle Selassiè ha partecipato a Riccanza insieme a Tommaso Zorzi.

Lulù e Clarissa sognano un futuro nel mondo della musica ed in più d’una occasione hanno ringraziato Alfonso Signorini per avere creduto in loro.

Non mi pare che siano entrate per “caso” giusto perché passavano di là mentre la porta rossa era casualmente aperta.

Io sempre più basita dagli ultimi attacchi dei “vipponi” che, proprio per l’esperienza che dicono di avere, dovrebbero almeno provare a dare il buon esempio.