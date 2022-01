Lulù Selassié continua ad essere al centro dei provvedimenti da parte di Alfonso Signorini, ma intanto Katia Ricciarelli, questa volta in compagnia di Soleil Sorge, continuano a riservare parole infelici nei confronti di Manuel Bortuzzo e della giovane principessa etiope.

Dopo la puntata di ieri, Katia, Soleil e Sophie si sono ritrovate in veranda a commentare quanto accaduto nel corso della serata. La cantante lirica e l’influencer hanno commentato in particolare l’atteggiamento di Manuel, trovandolo molto cambiato rispetto al suo ingresso. A loro dire, la colpa sarebbe tutta di Sophie. La prima ad intervenire è stata Katia:

E’ cambiato questo ragazzo, è cambiato… c’ha gli occhi spenti. E’ stanco? Anche io… Non partecipa, non gliene frega niente, non dice una parola, non si dissocia, niente…