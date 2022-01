Durante le nomination palesi del Grande Fratello Vip, Soleil ha iniziato a battibeccare con Miriana Trevisan, costringendo Alfonso Signorini ad intervenire chiedendo un provvedimento disciplinare (ma Katia Ricciarelli l’ha “passata liscia” ancora una volta).

Soleil chi nomini. Scusate, perché altrimenti interrompo il collegamento. No, però scusate, poi io mi arrabbio. L’educazione insegna che se io vi dico: ‘Per cortesia, silenzio’, fate silenzio. Ma come siete stati educati. In tre anni, è la prima volta che mi capita un disagio di questo tipo, dico la verità. È un disagio.

Scusate, se io dico: ‘Silenzio’ dovete avere rispetto. Ma non perché sono io, perché c’è chi sta facendo un lavoro. È anche per il pubblico a casa che non capisce niente. La prossima volta interrompo il collegamento e mi collego con gli amici a casa, con cui sicuramente avrei un dialogo più fruttuoso.