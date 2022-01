Qualcuno fermi Katia Ricciarelli. La cantante lirica e attuale concorrente della Casa del Grande Fratello Vip, sta facendo collezione di scivoloni. Commentando con Davide Silvestri il balletto dei vipponi ne ha avute per tutti.

Davide, essendosi accorto delle parole pesanti di Katia ha voluto sdrammatizzare:

La Ricciarelli si è nuovamente lamentata perché Manuel non chiude le porte:

Vedi lui adesso per esempio… piccolezze per carità. Per lui farei tutto, ma lui prende, apre la porta e va via senza chiuderla. Come apre la porta potrebbe anche chiuderla.