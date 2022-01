“Non scop*, non bevi, che cazz* fai nella vita?”: Jessica messa in imbarazzo da Soleil

Come da tradizione, il sabato sera nella Casa del Grande Fratello Vip è il momento dei party, dei brindisi e dell’alzata di gomito. A contraddistinguersi nella serata di ieri è stata Jessica Selassié, che ha rinunciato all’ennesimo brindisi perché astemia. Una giustificazione che però si è trasformata in una presa in giro ‘cattivella’ da parte di Soleil Sorge con la complicità di Basciano.

Soleil imbarazza Jessica

Se non bevi non sei nessuno, almeno questo sembrerebbe valere nella Casa del Grande Fratello Vip. La dimostrazione è giunta ieri sera in occasione di una nuova festa che ha visto i Vipponi nuovamente alzare i calici.

A rinunciare è stata però la maggiore delle sorelle Selassié che si è giustificata:

No, io sono astemia!

Una frase che ha scatenato subito l’ironia di Soleil che dopo essersi ripresa dall’ultimo crollo post puntata ha subito punto la coinquilina con una esternazione sprezzante:

Ah sei astemia? Cioè… non sc*pi, non bevi, ma che caz*o fai nella vita?

Il tutto detto ridendo, complici i fumi dell’alcol, e con la complicità di Alessandro Basciano che non ha perso tempo per ironizzare su Jessica. La Sorge ha quindi rilanciato:

C’hai pure una mamma che ti cucina, come le passi le tue giornate? Non ti trucchi, non ti fai i capelli…

La Selassié, imbarazzata, si è limitata a replicare “Dormo… no, non è vero!”, evitando di dare spiegazioni ulteriori (ma poi perché avrebbe dovuto?). Ed il web non ha gradito affatto l’ultima uscita dell’influencer.

Insomma, il nuovo insegnamento che giunge dalla Casa sarebbe questo: se non bevi non sei nessuno. Complimenti.