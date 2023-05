L’esperienza all’Isola dei Famosi 2023 per Simone Antolini è stata più breve del previsto a causa di problemi di salute che lo hanno portato ad abbandonare prima del previsto. Proprio durante il reality però, il giovane compagno di Alessandro Cecchi Paone ha fatto una confessione importante, svelando di essere padre di una bambina di 5 anni.

Simone Antolini e la verità sulla figlia Melissa

Era ancora minorenne quando Simone Antolini è diventato padre. A Fanpage.it ha raccontato in modo approfondito la sua storia ed ha parlato senza vergogna di quella figlia della quale si occuperebbe quasi esclusivamente da solo.

Il segreto di Simone era proprio Melissa, la bimba che oggi ha 5 anni e della quale l’ex naufrago ha raccontato:

Melissa nasce da una convivenza con la mia ex fidanzata, portata avanti contro il volere dei miei genitori. Lei era appena arrivata in Italia dalla Romania e parlava poco l’italiano. È arrivata nella mia azienda e nella mia vita come un’aiutante. Avevo perso la testa per lei. A 16 anni, contro il volere di tutti, inizio a ristrutturare un appartamento vicino casa. Mio padre e mia madre non erano d’accordo. Ritenevano fosse presto e volevano che completassi gli studi ma io mi impuntai tanto da lasciare la scuola e minacciare un processo per l’emancipazione minorile a 16 anni. Avrei potuto farlo perché già lavoravo in azienda, guadagnavo uno stipendio ed ero indipendente sotto il profilo economico. Alla fine mio padre decise di lasciarmi fare e io e la mia ex andammo a vivere insieme. Melissa l’abbiamo voluta.

Dopo la nascita della bambina la coppia è rimasta insieme un anno e mezzo. Dopo essere diventato padre Simone ha ripreso gli studi. Poi i primi problemi con la sua ex, vittima di una depressione post partum:

Io lavoravo tutto il giorno, mi ero appena diplomato e lei si ritrovò ad allattarla, fare le notti in bianco e prendersi cura della piccola per un anno e mezzo principalmente da sola. Quando entrambi compimmo 19 anni decidemmo di prendere due strade diverse. Ormai non avevamo più niente in comune, a parte la bambina. Io sono riuscito a riprendere in mano la mia vita fin da subito, la mia ex lo sta facendo.

Dopo la fine della storia con la sua ex, Antolini si scoprì attratto di un amico:

Ero confuso. Ho sempre avuto questa attrazione, non sono diventato gay. Ma per un lungo periodo, tra la convivenza e la nascita di mia figlia, ho messo da parte tutto. C’era questo amico che mi è stato molto vicino e una sera c’è stato un bacio. Io ero già mezzo depresso a causa del lavoro, della mia relazione che aveva preso una brutta piega e del fatto che mi sentivo un padre fallito. Mi sono rimboccato le maniche e ho ripreso in mano la mia vita. Ci sono state alcune altre brevi relazioni, compresa quella con un medico. Poi è arrivato Alessandro.

Oggi Simone e la sua ex hanno recuperato il loro rapporto fino a toni più civili: lei sta con la madre mentre Antolini e la figlia sono dai nonni, che abitano accanto ai suoi genitori. Rispetto alla bambina ha dichiarato:

Ci siamo accordati tra di noi in maniera più o meno pacifica: la bambina la tengo io ma non le nego di vedere la madre. Anzi, ci tengo che la veda. L’ha messa al mondo e l’ha seguita fino al primo anno di vita.

Ma dunque, qual è il vero significato dietro le parole di Cecchi Paone, che in diretta tv ha ammesso di voler adottare la bambina (malgrado lei abbia già una madre)?