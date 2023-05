Simone Antolini, ospite de L’Isola dei Famosi 2023 con Alessandro Cecchi Paone dopo il loro ritiro comune, ha svelato chi è Melissa, la bambina che, nel corso della loro avventura in Honduras aveva citato in diverse occasioni.

Melissa è ufficialmente mia figlia. Compirà 5 anni il 2 agosto. È nata dalla relazione trascorsa con la mia ex ragazza. Melissa è nata quando io avevo 17 anni e lei, avendo qualche mese più di me, era già maggiorenne. Io e la bambina siamo cresciuti insieme. Come fratello e sorella.



Alessandro Cecchi Paone ha svelato di volerla adottare:

Melissa è entrata subito nella mia vita perché lui e lei sono assolutamente legati. Nella foto che ha reso nota la nostra storia, Melissa era presente sulla mia barca. Il mio amore per lui è ulteriormente cresciuto perché io ho scoperto come molte coppie omosessuali hanno una capacità accuditiva paterna e materna insieme.

Questo ragazzo, a 22 anni, sa essere padre e madre di questa bambina con un modo meravigliosamente dolce e attento, ventiquattr’ore su ventiquattro. Abbiamo fatto vacanze insieme per settimane e mesi. Io ho visto questo ragazzo che era padre e madre di questa bambina e il mio amore è diventato definitivo, perché poi il suo accudimento per lei è diventato accudimento per me.

Melissa mi chiama zio Alessandro. Riconoscete alle coppie gay il diritto di sposarsi veramente come tutti gli altri e di adottare i bambini, perché io voglio adottare Melissa e in Italia non posso.