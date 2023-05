Isola dei Famosi 2023: Fiore Argento si è rotta il mignolo del piede ed ha passato una settimana infernale. La naufraga, poco prima di abbandonare, ha ricevuto la telefonata di Asia che l’ha rimproverata in diretta per la sua decisione.

“La mia crisi dipende dal dolore al piede. Ho una fasciatura molto stretta ma sono costretta a camminare tantissimo tutto il giorno per dare una mano”, ha spiegato Fiore nel corso della diretta.

Poi ha aggiunto:

Il piede mi fa malissimo, la notte non riesco a dormire. I medici mi hanno dato il permesso di entrare in acqua ma quando esco mi fa molto male. Ho sofferto le pene dell’inferno. Sono costretta a evitare l’acqua. Devo camminare poco e non posso più fare passeggiate.

Asia Argento è intervenuta in diretta:

Ti ho seguo con preoccupazione ma tu devi resistere, sorella. Non è per il mignolo di un piede o per la fame che tu rinuncerai ai tuoi sogni e ai tuoi obiettivi. Non te lo permetto. Né io, né papà. Non puoi abbandonare, non puoi mollare prima che sia finita.

Il dottore ha detto che puoi rimanere. Io, con le ossa rotte, sono andata avanti. La gente ti ha votato perché vuole che tu prosegua, ti ama. Non si molla un sogno, l’hai scelto tu. L’hai scelto tu questo gioco estremo.

Io ho avuto il ginocchio rotto, le mani rotte. Non puoi mollare per un mignolo del piede, Fiore. È da vigliacchi. Un giorno alla volta, un’ora alla volta.