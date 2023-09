Silenzio ex Vipponi e Giulia Salemi alla prima del Grande Fratello: la risposta alle parole di Signorini

Nessun passaggio di testimone ufficiale tra Giulia Salemi e Rebecca Staffelli, ma neppure tra Nikita Pelizon, vincitrice della precedente edizione del GF Vip ed i nuovi concorrenti/inquilini. Silenzio tombale, dunque, dopo le recenti parole di Alfonso Signorini.

Silenzio ex Vipponi e Giulia Salemi durante la prima del Grande Fratello

Il padrone di casa ha aperto ieri la puntata del Grande Fratello con una prima frecciatina ai precedenti cast del reality:

È un GF nuovo, che metterà a confronto due mondi, apparentemente inconciliabili. Abbiamo voluto persone, non personaggi.

Ma come hanno reagito gli ex Vipponi? Ovviamente nel modo più atteso da tutti, ovvero con il silenzio. Nessun commento, nessuna parola, nessun augurio in vista dell’esordio di questa nuova avventura televisiva.

E lo stesso ha voluto fare anche Giulia Salemi, che almeno via social non ha commentato il passaggio di testimone a Rebecca Staffelli nel ruolo di “regina dei social”. A lei, infatti, spetta quest’anno il compito di leggere i tweet del pubblico da casa ed interagire con loro in diretta.

A far notare il silenzio degli ex protagonisti del reality è stato Amedeo Venza dopo una segnalazione ricevuta proprio durante la diretta del Grande Fratello. L’esperto di gossip aveva commentato:

E che augurio devono mandare che sono stati schifati in questi giorni?

Cosa aveva detto Alfonso Signorini

Ospite della puntata di domenica di Verissimo, Alfonso Signorini aveva detto sulle precedenti edizioni del GF Vip:

Le critiche dello scorso anno? Erano fondate. L’anno scorso abbiamo sbagliato il cast perché purtroppo non siamo perfetti. Mi ero innamorato di persone che mi hanno profondamente deluso ed ho vissuto il disagio durante la diretta. L’anno scorso ho detto ai concorrenti che cambiavo canale perché risultavano respingenti ed era quello che pensavo. Oltre a me, che venivo tacciato di essere la maestrina, anche l’azienda ha esposto le sue perplessità ed occorreva resettare. Erano volgari, rivali e aggressivi. Io ho avuto modo di scusarmi e lo faccio ancora. Occorreva prendere le distanze da tutto questo.

Ed a quanto pare è stato ampiamente fatto da entrambe le parti.