C’è incredibile attesa in vista della nuova edizione del Grande Fratello, in partenza dal prossimo 11 settembre su Canale 5. Al fianco di Alfonso Signorini e di Cesara Buonamici, in studio ci sarà anche Rebecca Staffelli, speaker e figlia di Valerio Staffelli. La giovane, per la prima volta nel ruolo di inviata social, avrà il compito di leggere le opinioni del pubblico da casa prendendo il posto di Giulia Salemi.

Grande Fratello, Rebecca Staffelli e il paragone con Giulia Salemi

Il compito di Rebecca Staffelli sarà quello che fino alla passata edizione era svolto da Giulia Salemi. Dopo un solo anno però, l’influencer non è stata riconfermata, ma non è escluso che non possa ‘esserci’ nel corso della prima puntata del Grande Fratello.

A svelare un piccolo retroscena è stato l’esperto di gossip, Amedeo Venza, il quale attraverso le sue Instagram Stories ha spifferato:

Ci dovrebbe essere un saluto rivolto a Giulia Salemi per il passaggio del testimone durante la prima puntata del GF, e fonti vicinissime alla nuova inviata fanno sapere che non vuole nessun paragone, ma è quasi scontato che ci sarà!

Come osservato da Venza, il paragone sarà immancabile, trattandosi del medesimo ruolo ricoperto fino alla passata edizione dall’influencer ed ex Vippona. Ma poi cosa ci sarebbe di male?

Il saluto, di contro, non sarebbe da escludere e sarebbe anche doveroso… vedremo cosa succederà!