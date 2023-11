“La vera protagonista di questo GF”, Signorini elogia Beatrice Luzzi

Beatrice Luzzi è la regina indiscussa del Grande Fratello. Fuori e dentro la Casa più spiata d’Italia si parla solamente di lei e così, tra le pagine di Chi Magazine, anche Alfonso Signorini ha risposto ad un amico dell’attrice che ha scritto una lettera.

Nel film, Slide with me, una lettura del quadro del pittore surrealista Sebastian Matta, Beatrice è stata bravissima. Tecnicamente soprattutto sui piani di ascolto è stata formidabile.

L’amico di Beatrice prosegue:

Queste mie due righe, per dire che Beatrice oltre a essere una architetto figlia d’arte, ha anche un gran temperamento e coraggio, dote sulla quale si è sempre distinta nella vita.

È evidente che quello che sta uscendo dalla sua partecipazione al Grande fratello è suo malgrado qualcosa di diverso.

Questo perché la vita è un susseguirsi di stagioni sempre nuove, e in questo ambito più che nel cinema, di difficile interpretazione. Il talento e il temperamento caratteriale non sempre viaggiano in armonia con se stessi.

Beatrice non è un burro e non lo è mai stata anche nella vita privata, ma bisogna ammettere che in questo mondo dello spettacolo, dove per esempio con la soap opera Vivere ha avuto un discreto successo, è arrivata a una certa notorietà senza l’aiuto di nessuno.

Ecco perché secondo me da “grande” è diventata così spigolosa, la bimba deve avere evidentemente ancora qualche sassolino nelle scarpine.