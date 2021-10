Signorini parlerà di Dayane Mello al Grande Fratello Vip? “Qualcuno spinge per aggiudicarsi i meriti…”

Stasera al Grande Fratello Vip si parlerà di Dayane Mello? Secondo il profilo Twitter di Agent Beast ci potrebbe essere un accenno ma la situazione non sarebbe ancora definitiva per via di un “problemino”.

Signorini parlerà di Dayane Mello al Grande Fratello Vip?

Stasera al Grande Fratello Vip si parlerà del caso di Dayane Mello. La decisione non è definitiva perché “qualcuno” spinge per trattare la vicenda pesantemente e per essere esplicitamente citato aggiudicandosi i meriti (?) mentre Alfonso Signorini vorrebbe mandare solo un messaggio di solidarietà.

Personalmente spero che questa parte: ““qualcuno” spinge per trattare la vicenda pesantemente e per essere esplicitamente citato aggiudicandosi i meriti” non corrisponda alla verità altrimenti mi vergognerei molto.

Nel corso della diretta del Grande Fratello Vip ci sarà spazio anche per una nuova eliminazione: chi uscirà tra Andrea Casalino, Nicola Pisu e Gianmaria Antinolfi dovrà abbandonare la Casa? I sondaggi sembrano già parlare chiaro.

Dayane Mello vittima di abuso nel reality A Fazenda, proprio ieri è stata salvata dal televoto scatenando la reazione della rete.