Dayane Mello vince il televoto alla Fazenda, Nego do Borel fa il tifo come se nulla fosse: la reazione dei fan

Nonostante l’abuso da parte di Nego do Borel, A Fazenda prosegue e Dayane Mello è ancora ignara di ciò che le è realmente accaduto. Stanotte è andata in onda una nuova puntata e la modella è finita al televoto scatenando l’ira del web.

Dayane Mello al televoto: Nego do Borel fa il tifo per lei, la reazione dei fan

Dayane Mello è stata vittima di molestie da parte di Nego do Borel e, proprio l’ex concorrente, nonostante la squalifica continua a dare il suo sostegno nei confronti della modella come se nulla fosse mai accaduto.

Dayane è finita al televoto e anche Rosalinda Cannavò ha invitato il pubblico a votare per farla uscire dal gioco:

Perché votare per farla rimanere dentro? Non c’è show, gioco, soldi che tengano di fronte a un crimine del genere. Molti di voi si stanno rendendo conto che di fronte avete una donna che è stata vittima di uno stupro e nemmeno lo ricorda? E che il programma, per il quale votate affinché non esca, non le ha raccontato la verità, non le ha dato la possibilità di parlare con un legale, uno psicologo e un medico? Mettetevi la mano sulla coscienza e siate meno egoisti.

E se Rosalinda invitava il pubblico a fare uscire Dayane Mello da A Fazenda, proprio Nego de Borel l’ha pubblicamente sostenuta per farla rimanere dentro.

La Mello è riuscita a restare in gara con il 45,92% delle preferenze avendo la meglio sugli altri due concorrenti finiti al televoto con lei.

Naturalmente i fan hanno commentato l’accaduto e le loro sensazioni sono state abbastanza nette. Vedere Dayane felice li ha riempiti di gioia ma sapere che lei è totalmente all’oscuro di cosa le è successo ha creato in loro un nuovo (e giustificato) malessere.

che poi 45,9 è una percentuale incredibile, calcolando anche che almeno 1/3 del fandom si è astenuto o ha addirittura votato contro. tutto molto bello, ci sarebbe davvero da essere orgogliosi… eppure niente, non sento niente se non una profonda rassegnazione — ei gostosa (@edoruta) October 1, 2021

Non ho manco più parole e non mi interessa manco trovarle. Una cosa però la voglio dire: La % che ha votato Dayane non ha una COSCIENZA e siete in tanti. Quello che ha subito purtroppo resta e voi siete rimasti in silenzio!#mellos #DayAndFarm #AFazenda13 — . (DM) (@ColioniMa) October 1, 2021