Alfonso Signorini commenta, tra le pagine di Chi Magazine, la relazione tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi nata nella Casa del Grande Fratello. Tra le pagine del settimanale, il conduttore del reality show ha risposto ad una lettera di una lettrice.

Al Grande Fratello 2023 la liaison tra Beatrice (una rosa rossa con spine acuminate in un cesto di patate novelle) e Giuseppe (l’unico individuo che ha sentito, in lei, non le spine, ma il profumo) ha il sapore di questo autunno tardivo, con l’incursione di una inaspettata estate…

Lo sguardo giovane e curioso di lui, tuttavia, tradisce sorta di impossibile scommessa da vincere, mentre gli occhi disincantati di lei esprimono l’illusione del ritorno di una seconda stagione “calda”, destinata a finire presto per chi, come Beatrice, avanti negli anni, facile preda di una vaga nostalgia di amore.

Si sa, noi signore over (o nonne o streghe), ormai trasparenti per i più, possiamo attirare l’attenzione altrui non certo per le nostre fusa, quanto, piuttosto, solo per i nostri graffi.

Questi reality show (soprattutto sotto la tendenza moralizzatrice imposta, giustamente, dagli autori) sono di base fiction movie e dimostrano ancora una volta che la realtà virtuale di uno schermo è puro fake illusorio.

I baci tra Beatrice e Giuseppe – lei a labbra strette per pudore, lui con poco trasporto per prudenza – lo testimoniano ampiamente.