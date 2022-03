E’ arrivato già il tempo di una nuova puntata del serale di Amici 21, in onda nella prima serata di sabato. Oggi, infatti, si è registrato l’appuntamento che ha decretato il nuovo eliminato. Cosa accadrà nella prossima puntata del serale condotta come sempre da Maria De Filippi? Non ci resta che scoprirlo grazie alle anticipazioni a seguire.

Anticipazioni Serale Amici 21: seconda puntata

Nella serata di oggi è terminata la registrazione della seconda puntata del serale di Amici 21 condotto da Maria De Filippi. Dopo l’eliminazione di Alice e Gio Montana nella puntata di esordio, cosa vedremo? A svelarci cosa è accaduto nello studio del talent show di Canale 5 è stata la pagina AmiciNews, come sempre informatissima.

Il primo eliminato ufficiale del secondo appuntamento è Calma, mentre al ballottaggio sono finiti Christian e Crytical. Il responso però su chi è stato eliminato è stato comunicato solo in casetta. I due ospiti della serata sono stati Irama e Nino Frassica.

Nel corso del secondo serale, la squadra formata da Rudy Zerby e Alessandra Celentano ha deciso di sfidare quella formata da Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini. La prima gara ha visto il duetto di Alex e Sissi contro Luigi e LDA. A vincere sono stati i primi due. .

La seconda gara ha visto il guanto di sfida di Leonardo e Michele contro Christian e Nunzio e ad avere la meglio sono stati ancora una volta i primi due. Terza gara con Carola contro Aisha, vinta da quest’ultima. A vincere la prima manche è stato il team Todaro-Cuccarini. Ad andare al ballottaggio sono stati: Luigi, Leonardo e Calma. Ha perso Calma.

La seconda manche con protagonista il team Todaro-Cuccarini contro Zerbi-Celentano ha visto come prima gara il guanto di sfida di Nunzio e Serena e Leonardo e Carola, vinta dai primi due. Nella seconda gara, LDA ha sfidato la corale, avendo la peggio, mentre la terza gara ha visto Luigi scontrarsi con Christian e vincere.

Al ballottaggio sono andati Christian, Nunzio e Alex con il primo a rischio eliminazione.

Spazio alla terza manche con il team Zerbi-Celentano che ha sfidato il team Peparini-Pettinelli. La prima gara ha visto il guanto di sfida di Luigi contro Crytical vinto dal primo ma annullato da Rudy. La seconda gara ha visto Michele contro Albe e Crytical, vinta dal primo mentre la terza gara LDA contro Dario, con la vittoria del primo. Sono finiti al ballottaggio Albe, Crytical e John Erik.

Al ballottaggio Crytical ha cantato Casa Mia e La mia Ragazza è Magica. Christian ha ballato Ego e L’inverno dei Fiori. Guanto di sfida dei professori a tema telefilm. Team Zerbi – Celentano contro Cuccarini – Todaro, hanno vinto i secondi.