Semifinale di Amici 22, dopo i casi Covid: la decisione (quasi) ufficiale 

Semifinale Amici 22, registrazione spostata? Dopo i 14 casi di Covid (4 allievi e 10 membri dello staff), pare che la penultima puntata del talent show di Maria De Filippi non verrà registrata.

FanPage ha contattato l’ufficio stampa che si è espresso tramite Fascino facendo alcune precisazioni sulle ultime dinamiche del talent show:

Non siamo in grado di prevedere nulla, davanti al Covid non possiamo fare nulla. La semifinale potrebbe essere spostata, ma attendiamo notizie dalla produzione.